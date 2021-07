"Fue horrible": Jessie Cave, Lavender Brown en 'Harry Potter', revela la "incómoda experiencia" que vivió en el rodaje tras subir de peso

Hace ya más de 20 años que se estrenó la primera película de 'Harry Potter' y a lo largo de los años hemos ido descubriendo detalles de las películas o de detrás de las cámaras que nos han sorprendido.

Muchas veces los rodajes de las grandes producciones no son tan bonitos como nos esperábamos y hay algunos actores que han tenido alguna que otra mala experiencia. Esto mismo es lo que le pasó a la actriz Jessie Cave, conocida por haber interpretado a Lavender Brown en las tres últimas películas de 'Harry Potter'.

La actriz, recordada por haber sido la novia de Ron Weasley (Ruper Grint), ha revelado la "incómoda experiencia" que vivió en el set cuando subió de peso.

"Gané mucho peso después de hacer 'Harry Potter y el misterio del príncipe', solo porque no me estaba matando de hambre. Además estaba creciendo y eso es lo que pasa. Me trataron como si fuese de una especie diferente. Fue horrible. Probablemente fue más cosa mía y de mi inseguridad, pensando que no entraba en la misma tala de vaqueros, pero era una época en la que las actrices no subían de una talla 36. Y en la película anterior lo había sido, y ahora tenía una 40. Eso fue horrible. Fue una experiencia realmente incómoda. Y desde entonces he tenido problemas con el peso y el trabajo. Es tan jodido... pero así es. Las mujeres tenemos que lidiar con eso todo el tiempo", dice la actriz en una entrevista para la revista People.

Su dura infancia

Lo cierto es que Jessie Cave ha tenido una infancia realmente aterradora. La actriz contó el año pasado la violación que sufrió a los 14 años, por su profesor de tenis en ese momento: "Todavía hay consecuencias de ese período de tiempo que sólo me doy cuenta 18 años después".

Pero si hay algo que nos ha demostrado la actriz es que es capaz de superar cualquier dura situación que se le presente por delante, hace unos meses contó abiertamente el "extremo" parto tras dar a luz a su tercer hijo: "Uno de los momentos más difíciles de mi vida".

