Ante el aluvión de comentarios y teorías que han surgido alrededor de Henry Cavill y otros miembros del reparto de 'Liga de la Justicia' sobre continuar con sus papeles, ahora el actor ha hecho algunas declaraciones expresando su opinión y su postura respecto al personaje de Superman. Con el estreno de la versión de Zack Snyder, los rumores sobre su vuelta se dispararon y ha habido información de todo tipo sobre una nueva película en solitario o cameos en otras cintas del Universo DC.

Ahora, Cavill ha respondido tajante dejando clara la verdadera situación en un reportaje con Variety.

"Son cada vez más locos con cada día que pasa. La cantidad de especulación, las cosas que leo en Internet, es extraordinario y a veces frustrante. Es cuando ves a la gente cogiendo cosas como si fueran hechos. En plan, 'No, ese no es el caso, eso no ha pasado, esa conversación no está ocurriendo'".

"Pero lo importante es que la gente está emocionada con esto, y creo que es importante estar emocionados sobre un personaje como Superman. Superman es un personaje fantástico. Si la gente está hablando sobre ello, incluso aunque se estén inventando cosas, no pasa nada, porque eso significa que quieren ver de nuevo al personaje. Y en un mundo ideal, me encantaría volver a interpretar al personaje".

