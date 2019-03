'Frozen': Increíbles primeras imágenes del musical de Broadway

En las primera imágenes podemos observar como los personajes protagonistas hacen acto de presencia en el que sin duda será el musical del año. 'Frozen' tratará de repetir el éxito de 'El rey león' y colgar el cartel de 'sold out' en cada representación. La fiebre por esta película no parece bajar, por lo que sin duda la afluencia de gente en las salas de teatro será acorde a la inversión al proyecto. Disney no ha reparado en gastos y prometen un espectáculo por todo lo alto. Sí, sabemos lo que estáis pensando. ¿Y Olaf? El muñeco de nieve favorito de todos no ha aparecido todavía, pero no os preocupéis. El roba minutos de 'Frozen' no puede faltar en el musical, por lo que no tardaremos en verle. Esperemos que el éxito sea lo suficientemente grande como para tener una adaptación en nuestro país, porque sin duda el público lo tienen garantizado.

Seguro que te interesa:

¡Let it go, let it go! Primer tráiler oficial de lo nuevo de 'Frozen'

.

La oscura y triste teoría de los personajes de 'Frozen' que te congelará el corazón

.

10 momentos muy turbios que nos colaron en las películas de Pixar y arruinarán tu infancia