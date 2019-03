Francia archiva el caso de las 'bromas nazis' de Lars Von Trier

La justicia francesa ha cerrado el caso que abrió tras las polémicas declaraciones que el director Lars Von Trier realizó en el pasado Festival de Cannes. Los tribunales galos pone así punto y final a seis meses de polémicas propiciadas por unas desafortunadas palabras de del cineasta danés.

Durante la celebración del Festival de Cannes en mayo -al que acudía para presentar su último film, 'Melancolía'- el director fue preguntado sobre una entrevista anterior en la que se mostró interesado en la estética nazi. Fue ahí cuando Von trier despachó su respuesta con guiños hacia el nazismo en general... y hacia Hitler en particular.

"¿Qué puedo decir? Entiendo a Hitler. Creo que hizo algunas cosas malas, sí absolutamente, pero puedo verle sentado en su búnker al final", dijo el director.

Pero su discurso no acabó ahí. "Creo que entiendo al hombre. No es lo que llamarías un buen tipo, pero entiendo muchas cosas de él y simpatizo con él un poquito. No estoy a favor de la Segunda Guerra Mundial y no estoy en contra de los judíos", añadió, antes de criticar a Israel y bromear con que era un nazi.

Tras las críticas generalizadas y la riada de titulares en contra del danés, que fue declarado persona non grata en Cannes a pesar de pedir disculpas aclarar públicamente que todo era una broma de mal gusto, la justicia francesa decidió abrir en agosto una causa contra él por "justificar crímenes de guerra", penada con hasta cinco años de cárcel según su código penal.

"HEMOS RECIBIDO SUS DISCULPAS"

Ahora, Francia ha decidido cerrar el caso y desestimar los cargos contra Von Trier considerando que han "recibido sus más sinceras disculpas" por lo que "no se procederá más allá en este asunto".

Según recoge The Hollywood Reporter, la acusación cree que "no hubo intención por parte del Señor Von Trier en justificar crímenes de guerra". Además, reconoce que "se expresó en un idioma del cual no es nativo y bajo mucho estrés".

Sin embargo, la acusación francesa no quiere dejar de lado la gravedad de los hechos y sí reconoce que "sus palabras causaron conmoción y es natural que diversas asociaciones pidieran actuaciones contra él".