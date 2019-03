Fox lanza el tráiler de 'Love, Simon' su primera gran apuesta por el cine LGTB

La cinta está basada en el best-seller de Becky Albertalli 'Simon Vs. the Homo Sapiens Agenda' dirigida por Greg Berlanti (Dawson Crece) y escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This is Us) y por primera vez en la historia una gran estudio como 20th Century Fox está tras la producción de una película que se centra en el amor adolescente homosexual.

Todo el mundo desea una historia de amor, pero para el joven de 17 años Simon Spier es un poco más complicado. El quiere contar a su familia y amigos que es gay y tampoco conoce la identidad del compañero de clase del que se ha enamorado a través de Internet. Es una divertida historia sobre encontrarse a uno mismo y enamorarse.

'Love, Simon' está protagonizada por Nick Robinson (Jurassic World), Katherine Langford (Por trece razones), Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg, Miles Heizer, Keiynan Lonsdale, Logan Miller, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Tony Hale.