Las fotos filtradas del rodaje de 'Dragones y mazmorras' con Chris Pine y Michelle Rodriguez caracterizados

'Dragones y mazmorras', el mítico juego de mesa en el que nos adentramos en el mundo del rol de fantasía, tendrá una adaptación a la gran pantalla. Esta nueva versión de 'Dungeons and Dragons' vendrá de la mano de John Francis Daley y Jonathan Goldstein y tiene previsto su estreno en 2023.

No es la primera vez que se hace una adaptación de este juego de mesa, ya que a principios de los 2000 se estrenó una película sobre este mundo de dragones y mazmorras. Aunque, por desgracia, la película no tuvo mucho éxito, y no logró captar la esencia.

Esta nueva entrega de 'Dragones y mazmorras' está rodeada de una atmósfera misteriosa, ya que llevan desde 2015 con el desarrollo de la película. Y pocos o ninguno son los detalles que han querido revelar sobre la trama. La información llegaba en forma de nuevos miembros del reparto, que contará con actores como Chris Pine, Michelle Rodríguez o Regé-Jean Page.

Por suerte, los fans de 'Dragones y mazmorras' están de enhorabuena, ya que, por fin, han podido ver unas imágenes de la película. Se han filtrado unas fotos del rodaje en las que se pueden ver a Chris Pine y Michelle Rodríguez en el set. En estas imágenes podéis ver como Chris llega al set de rodaje de la película. Michelle, por su parte, está con un patinete eléctrico, aunque, parece que se está escondiendo detrás de la mascarilla para que no se la reconozca. En esta imagen filtrada, Michelle lleva una armadura medieval, lo que parece indicar que su personaje será una guerrera.

Son pocos los detalles que se han desvelado de la película, por lo menos los fans descansan tranquilos sabiendo que el rodaje continúa sin mayores problemas.

Lo que sabemos de 'Dragones y mazmorras'

Los directores de la película, John Francis y Jonathan Goldstein quisieron desvelar unos pequeños detalles sobre esta nueva adaptación del juego de mesa. Esto decían en The Hollywood Reporter: "No es una comedia descabellada, pero es una película de acción y fantasía con muchos elementos y personajes de comedia. Y esperamos que la gente realmente los entienda y disfrute de sus aventuras", a esto, añade: "'Dragones y Mazmorras' es una mirada única al género de fantasía con elementos contemporáneos en los términos en los que los personajes actúan y hablan entre sí. Nunca quisimos burlarnos del género de fantasía, pero queríamos encontrar una forma de hacerlo que no hayamos visto antes".