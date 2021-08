¡Está en España! Las fotos de Emma Watson ('Harry Potter') disfrutando de unas vacaciones en Ibiza

A la vez que protagonizaba grandes películas basadas en fenómenos literarios como la saga 'Harry Potter' o 'Las ventajas de ser un marginado', Emma Watson era recelosa con su vida privada. Y lo sigue siendo, sobre todo que ahora, desde la pandemia, la actriz se ha tomado un respiro también de la interpretación.

De hecho, la última vez que pudimos ver a la británica que dio vida a Hermione Granger fue en la versión de 'Mujercitas' de 2019. Esto ha despertado rumores sobre una separación total de su faceta como actriz, pero quiso zanjarlo:

"Si tengo noticias, prometo que las compartiré con vosotros. Mientras tanto por favor no asumáis ninguna noticia de mí, simplemente estoy pasando la pandemia silenciosamente al igual que la mayoría de gente. Fracasando al intentar hacer pan (!), preocupándome por mis seres queridos y dando lo mejor de mí para no expandir un virus que aún afecta a tanta gente", reveló Emma Watson en su Twitter.

Pero ahora, que la situación mundial con el virus está mejorando poco a poco, la actriz se ha dejado ver disfrutando al aire ¡y nada menos que en nuestro país!

Watson ha disfrutado de nuestros sol en Ibiza, concretamente en una pista de karts junto a sus amigos. En las fotos que han llegado a los medios de la mano de Page Six, la actriz luce un look fresco y cómodo, compuesto por un top beige, unos short color calabaza y unas zapatillas.

En el dedo meñique de la mano izquierda lleva el anillo al que debe los rumores de compromiso que circulan sobre ella y su novio Leo Robinton. Y, en algo que une a la cultura veraniega española y a la inglesa, se la pudo ver junto a un helado de hielo de lima limón.

Su otra faceta pública: el activismo

Aunque nos encante ver a Emma Watson ocupando el lugar en merece en la pantalla, también disfrutamos de su manera de alzar la voz por las causas que considera justas. Y de esto no se ha dado un respiro.

Ha compartido contenido en sus redes sociales en favor del antirracismo, ha anunciado junto a Women of the World, el proyecto que homenajeará a las mujeres que han dejado huella en la ciudad de Londres renombrando algunas paradas del metro de la ciudad y se ha unido a iniciativas por el medio ambiente y la sostenibilidad como Board of Directors of Kering y FabricNano.

