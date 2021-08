La foto romántica de Blake Lively y Ryan Reynolds que el actor ha tenido que borrar y cambiar a petición de su mujer

Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron durante el rodaje de 'Linterna Verde' en el 2010, pero ambos tenían pareja, concretamente, Reynolds estaba casado desde hacía dos años con Scarlett Johansson y Lively salía con Penn Badgley, su compañero en 'Gossip Girl'.

Sin embargo, ambos actores acabaron rompieron con sus respectivas parejas y comenzaron a salir tras un año de estrecha relación amistosa en el 2011. Ahora, el feliz matrimonio ha celebrado su décimo aniversario de una manera sumamente especial, según podíamos ver a través de sus cuentas de Instagram.

Blake Lively y Ryan Reynolds decidieron mostrar a sus seguidores que habían decidido festejar su amor yendo al restaurante O Ya en Boston puesto que así fue donde saltó la chispa del amor entre los dos en su primera cita.

Lively publicó en Instagram Stories una fotografía de ella junto a su esposo con las palabras: "10 años después, todavía salimos en nuestra 'primera cita', pero con unos zapatos mucho más cómodos".

El plan romántico de Blake Lively y Ryan Reynolds para celebrar sus diez años juntos | Blake Lively Instagram Stories

Además, la estrella de 'Gossip Girl' compartió otra imagen de Ryan Reynolds en la puerta del O Ya explicando que para ellos tiene un significado particular. "Si no fuese por este sitio no estaríamos juntos. No bromeo, ningún otro restaurante significa tanto para nosotros", escribía Lively.

Por otra parte, el actor decidió mostrar también su entusiasmo por la cita con su esposa, pero manteniendo el humor que le caracteriza. "Nuestro restaurante favorito con su cuarta cita favorita", escribía el actor.

No obstante Reynolds tuvo que borrar la publicación y volver a subir la fotografía porque en la anterior había dejado fuera de plano los pendientes de su esposa, al parecer fundamentales para ella. Y mientras él tapaba su cara con sus palabras explicaba: "Vuelvo a publicar esto porque he recortado los bonitos pendientes de mi mujer. Me ha entrenado mejor que esto, lo siento si he decepcionado a alguien". Una decisión que Blake aplaudía reposteando su publicación y corroborando que ahora mejor.

El plan romántico de Blake Lively y Ryan Reynolds para celebrar sus diez años juntos | Blake Lively Instagram Stories

Ryan Reynolds conserva el mismo humor con sus hijas

La pareja tiene 3 hijas: James (6 años), Inez (4) y Betty Reynolds (1). Tanto Ryan como Blake han aprendido a desarrollar grandes habilidades para la crianza como la paciencia o la organización durante este tiempo de paternidad y maternidad. Pero siempre suelen mantener el sentido del humor que les caracteriza, incluso cuando hablan de sus hijas.

Así, Ryan confesaba que estaba harto de la canción infantil 'Baby Shark': "Mi hija de un año está obsesionada. Todos los días, a todas horas. Solo hay una forma de solucionar este problema", bromeó Reynolds en un post de Instagram junto a la foto de la película 'Infierno azul', donde Blake Lively interpreta a una mujer que casi muere por el ataque de un tiburón mientras surfea.

Seguro que te interesa:

La dura crítica de Blake Lively a los paparazzis tras un episodio vivido con sus hijas