La foto de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe juntos 13 años después de su divorcio

Reese Witherspoon y Ryan Phillippe fueron una de las parejas de moda al principio de la década de los 2000. Sin embargo, poco después de que Reese ganara su primer premio Oscar a Mejor Actriz por su rol en 'En la cuerda floja', se divorciaron. Durante su matrimonio tuvieron a dos hijos, Ava y Deacon. Ella tiene 22 años y él acaba de cumplir 18, esta siendo la razón por la cual la pareja se ha vuelto a reunir.

Ryan Phillippe ha publicado unas imágenes junto a Deacon y Reese, celebrando la mayoría de edad de su hijo: "Feliz 18 cumpleaños a nuestro precioso, inteligente, talentoso y cariñoso hijo. Eres una verdadera luz en este mundo y eres muy querido por todos los que te conocen. Somos afortunados de ser tu madre y tu padre. Te quiero, cachorro".

Phillippe también ha mostrado que mantiene una buena relación con Reese ya que le menciona: "Yo diría que lo hicimos bastante bien Reese Witherspoon", haciendo referencia a su hijo. A esto, la actriz responde: "Tan orgullosa de nuestro hijo… ¡Me refiero a nuestro hijo ADULTO!" con un corazón.

Reese también ha aprovechado para compartir una serie de imágenes de su hijo: "¡¿Cómo ha pasado esto?! ¡¿Deacon tiene 18 años?! Un día estaba intercambiando cartas de Pokémon, cantando canciones de Bruno Mars y jugando a American ninja Warrior en el patio trasero. Al día siguiente, es más alto que yo, cocinando los filetes de la familia en la parrilla y haciendo su propia música con sus mejores amigos. Mi corazón estalla de orgullo por el joven en el que se está convirtiendo".

Para finalizar la felicitación a su hijo, con el que comparte un gran parecido, Witherspoon escribe: "¡Feliz 18 cumpleaños, Deacon! Te quiero hasta la luna, el sol y todas las estrellas".

Es evidente que la pareja está llevando una relación sana por el bienestar de sus hijos. En una entrevista con ET en 2016, Ryan afirmaba: "Tienes que llegar a ese punto como padre divorciado, como cualquier padre, en el que no te estás poniendo a ti mismo en primer lugar. Quieres que la experiencia de los niños sea la suya propia y no en plan: '¡Bueno, necesito tener mi tiempo!'. Hemos sido muy buenos en eso".

La actual relación de Reese Witherspoon

La actriz de 'Big Little Lies' se volvió a casar en 2011 con Jim Thoth, con el que comparte al pequeño de la familia, Tennessee James. Reese tiene una relación muy cercana con todos sus hijos y muchas son las veces en las que presume de ellos en sus redes sociales.

El pasado Thanksgiving, la celebración de acción de gracias en Estados Unidos, la actriz reunió a todos sus hijos para la ocasión. Witherspoon compartió una publicación con una foto en la que aparecían Ava, Deacon y Tennessee junto a su marido Jim Thoth, por lo que la familia parece estar muy unida.

Además, hace poco más de un año, la pareja celebró su décimo aniversario de boda y Reese compartió en redes sociales una tierna fotografía del día de su boda, la cual acompañó con un mensaje muy cariñoso: "Celebrando 10 años de matrimonio con mi dulce marido. Qué día tan especial con todos nuestros queridos amigos. Mirando hacia atrás, ¡no puedo creer que haya pasado tan rápido! Es lo que pasa con 3 niños, Big LOVE, muchas risas, viajes sin parar, tantos perros y aventuras divertidas… descifrando este mundo loco juntos. ¡Por muchos días más bajo el sol! Te quiero, JT".

