La foto juntos que desata los rumores de que Sharon Stone está saliendo con este rapero de 25 años

Sharon Stone tiene ahora la atención de todo el mundo por la última fiesta a la que ha acudido con un acompañante de lo más peculiar. La estrella de Hollywood ha sido vista en un club de Los Angeles muy bien acompañada por el rapero RMR.

El artista de 25 años es muy conocido y suele ir con la cara cubierta por estilo, mientras que la actriz de la mítica 'Instinto básico' ha cumplido los 63 años.

Pero los 38 años que les separan no parecen suponerles un impedimento, puesto que una fuente cercana asegura a Page Six que los dos "estaban juntos en el reservado de Drake y se estaban besando y descorchando botellas". La misma fuente dice que RMR "la respeta y piensa que es la h***tia", que es muy fan de su película 'Casino' y que ambos están "disfrutando de la compañía del otro en este momento" y "pasándolo muy bien juntos".

"Están en la misma frecuencia y es una amistad única", añade el medio.

En esta ocasión, ella llevaba una elegante blusa de color blanco de botones y pantalones negros estampados, y como complementos llevaba un sencillo par de pulseras doradas y un collar de brillantes. Él iba todo de negro, incluido el pasamontañas con inscripción dorada que le caracteriza, con el que oculta su identidad, y con un bolso de mano colgado del cuello gracias a una cadena. Según la misma fuente, Sharon Stone se puso en algún momento uno de sus pasamontañas.

Cansada del mundo de las citas

Pero la actriz no parecía tan predispuesta a una nueva relación hace unos meses. El año pasado, cuando Stone acudió a 'The Drew Barrymore Show' aseguró que estaba "harta de citas".

"Ya he tenido suficiente, porque encuentro que las personas no son sinceras y no merecen mi tiempo", añadió ella. "Disfruto más de mi tiempo a solas y de mi tiempo con mis hijos y amigos". Señaló también que ya no quiere "ninguna mentira, ni mierdas, ni juegos".

Hasta dio su opinión sobre las dinámicas de género en las relaciones sentimentales: "No sé cómo decir esto de una manera políticamente correcta", empezó, "No siento que los hombres estén en el mismo lugar que las mujeres en este momento. Tengo muy buenos amigos, pero siento que cuando se trata de madurez emocional en las relaciones, los hombres y las mujeres aparentemente se encuentran en diferentes puntos".

Parece que finalmente ha encontrado una conexión que por el momento sí le interesa perseguir.

Seguro que te interesa...

Sharon Stone cuenta en sus memorias que viajó hasta Ohio para abortar cuando tenía 18 años