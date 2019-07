Idris Elba ha tenido una carrera muy exitosa desde su aparición en la serie 'The Wire'. Además ha trabajado en la saga de 'Vengadores' como Heimdall o 'El Libro de la Selva' poniendo voz a Shere Khan. Ahora, el actor británico está inmerso en la promoción de su nueva película 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', donde lo veremos caracterizado como un malvado súper soldado.

En la premiere de la película en Los Angeles lo hemos podido ver junto a su familia. El actor tiene una hija de un matrimonio anterior, llamada Isan Elba, que tiene 17 años. Recientemente el actor se ha casado con Sabrina Dhowre Elba, de 29 años, una modelo canadiense ganadora de Miss Vancouver en 2014.

Al asistir junto a ellas a la premiere, muchos se han asombrado porque su mujer y su hija parecen tener la misma edad. Puedes ver el parecido entre ambas en el vídeo de arriba, que contiene las imágenes de la premiere.

