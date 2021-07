Florence Pugh lleva un tiempo siendo una de las actrices de moda en Hollywood ya que su participación en grandes películas no ha parado desde que estuviese en 'Mujercitas' o 'Midsommar'. De hecho el último proyecto en el que veremos a Florence será en 'Viuda Negra', la nueva película de Marvel en la que interpreta a Yelena Belova y se estrena este 9 de julio.

Desde que aumentó su popularidad, su vida sentimental también ha sido tema de conversación, y la actriz nominada al Oscar ya ha denunciado en alguna ocasión las constantes críticas y odio que recibe por su relación con el actor Zach Braff ('Scrubs').

Su diferencia de edad, pues Florence tiene 25 años y Braff 46, es el foco de la polémica. Ahora la joven se ha pronunciado al respecto en The Sunday Times donde confiesa que intenta no subir demasiadas fotos con su pareja en redes sociales.

"Sé que a la gente le molesta porque no es con quien esperan que salga. Es mi vida y no voy a hacer cosas para satisfacer a la gente o para que haya un mejor titular. ¡Quiero ser una persona!", declara.

Florence también denuncia el peligro que hay en las redes sociales y el bullying que existe: "Es muy raro para mí ir a la cuenta de alguien y empezar a insultar a alguien. No es algo que esté en mi naturaleza, el ir a burlarme de alguien solo por querer burlarme. Es una cosa muy rara y parece que nos hemos conformado con que esto pase desde los últimos 10 años en las redes sociales".

Además, la actriz cuenta lo que cree que es Instagram para muchas personas: "La cosa es que la gente quiere que Instagram sea un lugar mejor, quieren ver cosas buenas. Quieren inspirarse y quieren ser felices. No me molesta que no te guste, es totalmente lícito. En ese caso, no me sigas y ya está".

De hecho la última foto que subió del actor, en abril del año pasado, recibió tantas críticas que tuvo que desactivar los comentarios.

Para finalizar habla de Zach y se deshace en elogios para su pareja: "Su generosidad constante y amor por los demás es infecciosa, su creatividad y habilidad para poner lo real y lo honesto en palabras en una página inspira a muchos y a los que le rodean. Pero por encima de todo, su aprecio por la vida y su emoción por poder vivir siempre es algo de lo que tomar nota".

