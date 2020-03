El final alternativo que se rodó para 'It' era mucho "más complicado", según su protagonista

¡ATENCIÓN! Se revelará parte del final de 'It', por lo que los SPOILERS están garantizados.

Cuando el Club de los Perdedores se adentra en las alcantarillas de Derry y así rescatar a Beverly, Bill decide separarse del grupo y encontrar a su hermano Georgie por su cuenta. Sabemos que Pennywise le está tendiendo una trampa, por lo que la tensión empieza a subir. Sin embargo, lo que vimos fue un encuentro manipulador en el que, con la forma del hermano pequeño, el villano trata de engañar al protagonista. Pero según su actor, había una escena mucho más espectacular rodada.

"Mientras estoy persiguiendo a Georgie, escalo la torre y me encuentro cara a cara con Pennywise. Le digo que no le tengo miedo, que ninguno de los perdedores le teme y así le derrotamos. Tomaron esas frases y las pusieron al final, justo después de nuestra pelea. Bill Skarsgård me agarra y me empuja del borde, por lo que tenía que llevar un arnés. Era una escena mucho más complicada", explicaba Lieberher a Variety.

¿Os habría gustado más esta escena? Desde luego tenía mucho más acción; pero, sin duda, el final que vimos en la gran pantalla cumple las expectativas que cualquier película de terror podría tener. Los fans de la novela (o de la cinta original) han visto recompensada sus espera.

Ahora, con la secuela confirmada, solo nos queda descubrir quién será el reparto que volverá a enfrentarse a Pennywise 27 años después. El actor de Bill lo tiene claro: "Creo que Ewan McGregor sería una buena opción". Así que quién sabe si le veremos compartir pantalla con Jessica Chastain (y Amy Adams) en la segunda parte.