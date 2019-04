Un fin de semana de risa: Las películas más divertidas para despejar la mente

Para todos aquellos que aún no habéis terminado los exámenes

Con motivo del fin de semana os hemos preparado una lista de risa, donde recogemos algunas de las películas más divertidas del cine, ya sea porque has tenido una semana de trabajo hasta arriba, porque aún no has terminado los exámenes o simplemente porque te apetece. Las películas de comedia siempre consiguen sacar una sonrisa y hacernos pasar un buen rato, aún a riesgo de acabar con dolor de tripa por ello. No tendrás que romperte la mente con complicados argumentos, solo darle al play y dejarte llevar. Seguramente los conocerás casi todos o no, eso no importa porque son historias que nuncan cansan. Títulos como 'No es otra estúpida película americana' o 'American Pie' son algunos de los que podrás ver en la siguiente galería.