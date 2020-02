¡Por fin! El nombre del personaje de Emilia Clarke en el spin-off de Han Solo sale a la luz

La polémica rodeó a la película desde el principio. Un cambio de director nunca es algo bueno, pero Ron Howard se encarga de recordarnos a diario que todo va según lo previsto. Tanto es así, que vamos conociendo a nuevos miembros del reparto a base de comentarios que vienen directamente del rodaje, porque Disney sigue en la línea de secretismo que llevó a lo más alto en taquilla a 'El Despertar de la Fuerza'.

¿Una pareja para Chewbacca? Nada es imposible. Pero este no es el personaje que más intriga ha causado, sino el de Emilia Clarke. Conocemos a Han, a Chewie y a Lando Calrissian. No había mucho misterio entre ellos. Incluso el personaje de Woody Harrelson asumió su rol de maestro del contrabandista. Pero de la actual Daenerys Targaryen (y demás nombres que se nos escapan), no había aparecido nunca en el universo de George Lucas, por lo que su papel en la película era todo un misterio. No obstante, un miembro del reparto ha revelado su nombre.

Michael K. Williams, el mismo que escopeta en mano nos conquistó a todos en 'The Wire' como Omar Little, iba a aparecer en la película de Howard; sin embargo, parece que su personaje se ha quedado finalmente fuera de la producción. En una entrevista a Vanity Fair, el actor ha afirmado que el nombre de Emilia Clarke será Kira. Algo que no sorprende demasiado, ya que el guionista Lawrence Kasdan, encargado también del Episodio VII, quiso llamar así a Rey, por lo que esta parecía la oportunidad perfecta para introducir el nombre a este universo.

El estreno está previsto para el próximo 25 de mayo, por lo que nos queda casi un año de especulaciones, promociones y tráilers. Los rumores se irán clarificando; pero, la expectación es tan grande, que cualquier revelación sobre la producción es capaz de mover a miles de personas. De momento seguiremos en diciembre las aventuras de Finn, Poe y Rey en 'Los últimos Jedi'.