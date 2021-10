"Por fin apareció el adecuado": Halle Berry asegura haber encontrado al amor de su vida y no puede estar más feliz

Además de ser una de las estrellas más conocidas de Hollywood, la intérprete de Catwoman, Halle Berry, sigue compartiendo su gran talento con nuevos proyectos. La actriz de 55 años también está pasando por un momento muy feliz en su vida en el ámbito personal.

En septiembre de 2020 Berry anunció su relación con el músico Van Hunt y, desde entonces, se les ha podido observar muy felices tanto en las redes sociales, como en eventos y en alfombras rojas. La pareja ha acudido a la celebración de ELLE Women en Hollywood donde parece que se han vestido a juego. La actriz luce un vestido floral de tonos rosas, morados y negros, mientras Hunt ha optado por un traje de color púrpura. En el vídeo de arriba podréis ver sus looks.

En una conversación con ET, Berry se deshace en halagos sobre su novio: "Me refiero a que es mi momento. Por fin era mi momento y por fin apareció el adecuado". Es evidente que la estrella cree haber encontrado el amor de su vida, y por ello, se le ve radiante. Hunt también ha revelado previamente que considera que Berry es su musa.

Para Halle, no es el primer intento de encontrar el amor verdadero puesto que la actriz ha estado casada anteriormente en tres ocasiones. Ella y Olivier Martinez fueron marido y mujer de 2013 a 2016. Ambos comparten un hijo de 8 años, Maceo. También estuvo casada con Eric Benét de 2001 a 2005 y con David Justice de 1993 a 1997. Berry y su ex, Gabriel Aubry, también comparten una hija de 13 años, Nahla.

Sin embargo, parece que esta vez la actriz realmente ha encontrado a su amor verdadero y sus declaraciones sobre Hunt y la complicidad que comparten entre ellos pueden ser la evidencia de ello.

El nuevo proyecto de Halle Berry: 'Herida'

Además de estar muy contenta junto a su pareja, Berry también está viviendo momentos muy emocionantes en el trabajo. La actriz se estrena como directora con 'Herida', una cinta en la que también hace de protagonista. En el drama la actriz se transforma en una luchadora de MMA, Jackie Justice. El personaje es el de una madre soltera que intenta ganarse la vida como limpiadora pero, que durante el desarrollo de la historia, decide regresar al ring.

ET le pregunta sobre su decisión de protagonizar y dirigir la cinta, y la actriz admite que "no lo tenía previsto".

Berry confiesa: "Sucedió así. No me lo propuse. Pero a veces hay un momento en el que te das cuenta de que estás llamado a hacer algo que está fuera del sueño que incluso soñaste para ti. Y en ese momento me metí de lleno en ello y, como una polilla a la llama, dije: 'Vale, lo haré'".

También se conoce que la actriz se rompió algunas costillas al rodar este proyecto: "Fue brutal pero fue lo más divertido que he hecho nunca. Pude trabajar con algunos artistas marciales increíbles, aprender de los mejores del mundo. Pude practicar todas estas disciplinas con los mejores del mundo y fue el momento de mi vida".

'Herida' estará disponible el 17 de noviembre en cines y el 24 del mismo mes en Netflix.

Seguro que te interesa:

Tráiler de 'Bruised' ('Herida'): Halle Berry, irreconocible tras transformarse en una luchadora de artes marciales