Filtran una imagen de Henry Cavill como Superman con bigote en 'Liga de la Justicia'

Henry Cavill rodó 'Liga de la Justicia' con el traje de Superman... y un gran bigote. El actor estaba obligado por contrato a mantenerlo, ya que tenía que rodar 'Misión: Imposible - Fallout'. Por ello hubo que recurrir al CGI para eliminar el vello facial, y el resultado no fue del todo satisfactorio.

Ahora, coincidiendo con el April Fool's Day, aunque aseguran que no se trata de una broma, se ha filtrado esta imagen del actor, caracterizado como Superman y con bigote. La imagen está subida en el perfil del estudio del mezclador de sonido de la película, Chris Jenkins, y puedes verla aquí.

La imagen ha sido descubierta en primer lugar por el medio Reel Anarchy. ¿No crees que esta foto demuestra el arduo trabajo que tuvo que suponer eliminar el bigote de Henry Cavill de la película?

