Filtran el aspecto completo de Sonic en su película y los fans no están nada contentos

Hace unos meses Paramount Pictures mostró algunos detalles del aspecto de Sonic en la película en acción real protagonizada por el conocido personajes de videojuegos en un póster oficial y muchos fans se indignaron con el resultado.

Ahora se ha filtrado el que podría ser su aspecto completo en la cinta y lo cierto es que muchos de los internautas no han cambiado de opinión, aunque estas imágenes filtradas aún no han sido confirmadas por la productora. Otros consideran que, aunque no les encanta, no es "tan horrible" como imaginaban.

La cinta está dirigida por Jeff Fowler y contará en su reparto con Ben Schwartz, que presta su voz al erizo, y James Marsden, Jim Carrey y Adam Pally, entre otros. La cinta llegará a los cines españoles el 27 de diciembre.

Seguro que te interesa:

¿Es Scott Eastwood la mejor opción para ser Lobezno? La impactante imagen que lo demuestra