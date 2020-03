¿Filtrado el mayor spoiler de 'La Liga de la Justicia' hasta la fecha?

En su crudo enfrentamiento contra Doomsday, Clark Kent decidió sacrificarse para salvar a toda la humanidad. El héroe más famoso de todos los tiempos sirvió también para que Diana y Bruce Wayne se animaran a juntar a los mejores personajes de la franquicia en este arriesgado crossover. Veremos a Wonder Woman, Aquaman, Batman, Cyborg y Flash juntos en la gran pantalla por primera vez. Pero, ¿y Superman?

El compositor de la banda sonora ha comentado a Bilboard su experiencia durante la producción, revelando una parte de la trama que ha creado más incógnitas que respuestas. "Hagamos la música de Superman de John Williams", pedía Danny Elfman. "Fue maravilloso, porque tengo un giro melódico que uso de una forma muy oscura, en un momento muy oscuro". Hasta aquí todo correcto, Superman volverá a enfrentarse a grandes peligros y seguro tendremos momentos oscuros. Pero Elfman continuó: "Es un momento en el que no sabemos realmente de qué lado está".

Las teorías de tener a un Superman villano cada vez son más fuertes. El compositor parece estar confirmando que los colores del traje de Clark Kent no están tan claros, porque quién sabe lo que espera al superhéroe después de salir de la tumba. Las visiones de Batman no pronosticaban un buen futuro para Superman y estas declaraciones no lo hacen mejor.