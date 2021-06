Filtradas imágenes de Supergirl en el rodaje de 'The Flash'

Los fans del Universo DC llevan mucho tiempo preguntándose si finalmente verían una película de Flash en solitario en la gran pantalla. Y es que este largometraje no ha tenido una historia fácil. Su primer director, abandonó la película debido a supuestos conflictos con los ejecutivos de Warner Bros. También había que considerar qué iba a pasar con las cintas de Zack Snyder, el conocido como 'Snydercut', el corte original de La Liga de la Justicia que él concibió, y quitaron del largometraje. Los fans reclamaban ver esta versión, lo que hacía temblar el futuro de DCEU.

Finalmente, y una vez el estudio anunció que La Liga de la Justicia de Zack Snyder no formaría parte del canon, la película 'The Flash' por fin consiguió un nuevo director, Andy Muschietti. Así finalmente, Sasha Calle, Erza Miller y BenAfflec podrán dar vida a sus respectivos personajes, Supergirl, Flash y Batman. Aunque la sorpresa fue la vuelta de Michael Keaton, quien también dará vida a Batman, en uno de los multiversos que se crearán cuando Barry Allen trate de salvar a su madre, quién dará vida Maribel Verdú.

Para ir preparando al fandom del universo DC, desde hace aproximadamente un mes, el director comenzó a dar a sus seguidores pequeñas pistas de cinta, y confirmar así que el rodaje ya había comenzado. Las redes sociales se revolucionaron cuando Muschietti mostró a sus seguidores el logo de la película. Recientemente, el director lo volvió a hacer y en esta ocasión enseñó los trajes de tres de los protagonistas: The Flash, Batman y Supergirl.

Sin embargo, hace un par de días se filtraron imágenes del set de rodaje, en Londres. En ellas se puede ver perfectamente a Sasha Calle, quién dará vida a Supergirl, colgada por los cielos y enfundada en su traje de heroína, luciendo muy diferente al atuendo clásico. Nada de falda, ni pelo largo y rubio que estábamos acostumbrados a ver en la serie. La actriz lucía un cabello castaño y muy corto, además de un traje de cuerpo completo azul y rojo.

En redes sociales como Twitter, los fans no paran de comentar sobre este nuevo atuendo, preguntando si el personaje mantendrá la capa, o sus características botas rojas, que no salen en el vídeo. De momento, no se puede asegurar que las imágenes filtradas salgan así en la película, ya que es probable que añadan algunos elementos en post-producción.

