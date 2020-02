Eres Meryl Streep, has estado nominada n veces al Oscar y tienes tantas estatuillas doradas que ya no sabes dónde ponerlas. Has sido la protagonista de 'Memorias de África', en 'La Dama de Hierro' y 'En el diablo viste de Prada', por citar tres, y finalmente llega el día en que tienes una figura de cera en el museo Madame Tussauds del Paseo de la Fama de Hollywood. Y te hacen ESTO.

Meryl Streep ahora poblará tus pesadillas | Gtres

¡Qué porte! ¡Qué naturalidad! ¡Qué pedazo de cabeza! Y si te acercas la cosa no mejora. Meryl, no has quedado bien.