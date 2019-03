Fiestas, sexo y orgías: tráiler de la película sobre el escándalo de DSK

El tráiler promocional de la película del director Abel Ferrara sobre Dominique Strauss-Kahn, al que interpreta Gérard Depardieu, fue difundido hoy en internet, justo dos años después de que DSK fuera arrestado en Nueva York por presunta agresión sexual, cuando era el máximo responsable del FMI.

Sexo, cigarros, limusinas, fotógrafos, más sexo, botellas de champán y lencería es lo que puede verse en poco más de minuto y medio de promoción de 'Welcome to New York' (Bienvenido a Nueva York), cinta que reconstruye el escándalo sexual que acabó con la carrera política del patrón del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cinta, en la que Jacqueline Bisset encarna a la esposa de Strauss-Kahn, la periodista francesa Anne Sinclair, muestra un montaje vehemente de imágenes que da cuenta de la agitada vida que aparentemente mantenía DSK hasta su arresto después de que una limpiadora de un hotel de lujo de Nueva York le acusara de haber intentado violarla.

Aunque finalmente se retiraron los cargos contra él, aquel incidente que revive la película supuso el inicio del fin de la carrera política de Strauss-Kahn.DSK, que entonces era favorito en las encuestas para convertirse en el próximo presidente de Francia, se encuentra ahora defenestrado por los escándalos sexuales y los procesos judiciales, el último, por su presunta participación en una red de proxenetismo en Lille, al norte de Francia.

"¿Por qué tanto sexo?", le dice un personaje a DSK al final del extracto promocional.

"¿Qué prefieres, jugar al golf?", le contesta Depardieu.