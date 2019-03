La ficción llega a la realidad en un campamento de niños inspirado en 'Los Juegos del Hambre'

Aprovechando el gran tirón de la obra de Suzanne Collins y de su adaptación cinematográfica, una escuela de Florida decidió organizar un campamento de verano inspirado en 'Los Juegos del Hambre'. La convocatoria fue un éxito y pronto cubrieron todas las plazas, pero los organizadores tuvieron que cambiar la temática al comprobar el alto nivel de violencia demostrado por los niños participantes.

"Si tengo que morir, quiero que sea por un flechazo. No me matéis con una espada. Prefiero un balazo", dijo uno de los jóvenes participantes en este campamento en declaraciones a The Tampa Bay Times. Afirmaciones tan crudas como estas son las que alertaron a los psicólogos y organizadores de los niveles de violencia expresada por los niños que participan en esta "versión real" de 'Los Juegos del Hambre' celebrada en Largo, Florida.

La popular saga de literatura juvenil, llevada al cine con Jennifer Lawrence como protagonista, relata las hazañas de Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años en un futuro post-apocalíptico en el que niños y jóvenes de los diferentes distritos en los que se organiza la sociedad son obligados una vez al año a enfrentarse en una lucha a muerte hasta que uno de ellos quede con vida.

La idea de los organizadores era organizar juegos inspirados en la saga para potenciar aspectos como la cooperación, el trabajo en el equipo, el esfuerzo... y dejaron los mortales enfrentamientos entre los niños que se relatan en 'Los Juegos del Hambre' en tirar de unos cinturones que portaban cada uno de los participantes. Pero admiten que cuando comenzaron a desarrollar las actividades se sorprendieron por el alto nivel de violencia demostrado por los niños.

Así, en mitad del campamento, cuya duración fue de una semana, decidieron cambiar el enfoque y centrarse más en las actividades de formación de equipos y el trabajo colectivo. En lugar de 'matarse' los unos a los otros, para ganar ahora los participantes deberían recolectar más banderas que el resto. Finalmente el campamento terminó sin ningún tipo de incidente y con sus participantes muy satisfechos.

UNA OCURRENCIA "INCONCEBIBLE"

Susan Toler, una psicóloga especializada en temas infantiles, describió la idea central de este campamento como "inconcebible". La experta consultada por Daily Mail, destacó que cuando los niños leen los libros o ven la película son únicamente observadores no se consideran parte de la matanza, "pero cuando empiezan a pensar y a asumir los papeles, se convierte en algo más cercano".

La primera película de 'Los Juegos del Hambre', protagonizada por Jennifer Lawrence y dirigida por Gary Ross, recaudó en los cines de todo el mundo cerca de 700 millones de dólares. La próxima entrega de la saga, 'En Llamas', se estrenará en noviembre de este año dirigida por Francis Lawrence.