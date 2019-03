El festival de 'Palm Springs' enciende las quinielas de premiados antes de los Oscar

En Hollywood suenan los primero flashes del año antes de la celebración de los Globos de Oro y los Oscars. Muchas estrellas de Hollywood se han lucido ya en el Festival de Cine de 'Palm Springs' donde se ha extendido por primera vez en 2013 la alfombra roja.



El éxito de Ben Affleck en su última película, 'Argo', ha sido absoluto. El actor ha pasado con buena nota su experiencia como director de cine ante la crítica, el actor asegura que "es genial cuando reconocen tu trabajo" pero no lo hace con ese objetivo.



Aunque el premio no sea el objetivo, el reconocimiento es la mayor alegría para Tom Hopper, director de Los Miserables. Algunos han desvelado los secretos de sus premios como Helen Mirren que ha bromeado diciendo que su Oscar y su Premio Sag tienen una ventura y no lo llevarían muy bien si entrara en sus vidas un tercer premio en discordia. Mientras, la preciosa y espectacular Naomi Watts ha confesado los nerviso que siente en los festivales de cine.



Habrá que esperar algunos meses para comprobar quienes son los triunfadores de este recién estrenado 2013. De momento, las primeras quinielas para los Oscars empiezan a hacerse oír en el gremio.