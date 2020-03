Festival de Cannes 2017 presenta su programación oficial

INAUGURACIÓN

- 'Les fantômes d'Ismaël', de Arnaud Desplechin.

COMPETICIÓN OFICIAL

- 'In the Fade', de Fatih Akin.

- 'The Meyerowitz stories', de Noah Baumbach.

- 'Okja' de Bong Joon-Ho.

- '120 battements par minute', de Robin Campillo.

- 'The Beguiled', de Sofia Coppola.

- 'Rodin', de Jacques Doillon.

- 'Happy end', de Michael Haneke.

- 'Wonderstruck', de Todd Haynes.

- 'Le redotable', de Michel Hazanavicius.

- 'The day after', de Hong Sangsoo.

- 'Radiance', de Naomi Kawase.

- 'The killing of a sacred deer', de Yorgos Lanthimos.

- 'A gentle creature', de Sergei Loznitsa.

- 'Jupiter's Moon, de Kórnel Mandruczó.

- 'L'amant double', de François Ozon.

- 'You Were Never Really Here', de Lynne Ramsay.

- 'Good Time', de Benny Safdie y Josh Safdie.

- 'Loveless', de Andrey Zvyahintsev.

UN CERTAIN REGARD

- 'Barbara', de Mathieu Amalric.

- 'La novia del desierto', de Cecilia Atan y Valeria Pivato.

- 'Closeness', de Kantemir Balagov.

- 'Beauty and the dogs', de Kaouther Ben Hania.

- 'L'atelier', de Laurent Cantet.

- 'Fortunata', de Sergio Castellito.

- 'Las hijas de abril', de Michel Franco.

- 'Western', de Valeska Grisebach.

- 'Directions', de Stephan Komandarev.

- 'Out', de Gyorgy Kristof.

- 'Before we vanish', de Kiyoshi Kurosawa.

- 'The nature of time', de Karim Moussaoui.

- 'Dregs', de Mohammad Rasoulof.

- 'Jeune Femme', de Léonor Serraille.

- 'Wind River', de Taylor Sheridan.

- 'After the war', de Annarita Zambrano.

FUERA DE COMPETICIÓN

- 'Blade of the inmortal', de Takashi Miike.

- 'How to talk to girls at parties', de John Cameron Mitchell.

- 'Visages, villages', de Agnès Varda.

PASES ESPECIALES

- 'An inconvenient sequel', de Bonni Cohen y Jon Shenk.

- '12 Jours', de Raymond Depardon.

- 'They', de Anahita Ghazvinizadeh.

- 'Clair's Camera', de Hong Sangsoo.

- 'Promised Land', de Eugene Jarecki.

- 'Napalm', de Ckaude Lanzmann.

- 'Demons in paradise', de Jude Ratman.

- 'Sea Sorrow', de Vanessa Redgrave.

EVENTOS

- 'Top of the Lake: China Girl', de Jane Campion y Ariel Kleiman.

- 'Come Swim', de Kristen Stewart.

- '24 Frames', de Abbas Kiorastami.

- 'Twin Peaks', de David Lynch (dos primeros episodios).