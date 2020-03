Fernando Trueba: "El cine español está en el peor momento de su historia”

El director de cine español Fernando Trueba ha opinado que la industria cinematográfica de su país se encuentra "en el peor momento de su historia", salvando el periodo de 1936 a 1939 en el que España estuvo inmersa en una guerra civil.

"En este momento estamos muy mal, estamos en el peor momento de la historia, salvo los tres años de guerra civil y no sé como va a salir el cine español de todo esto", dijo en una entrevista en Bogotá.

"Solo fueron peores los tres años de la Guerra Civil"

Trueba, que está en Colombia con ocasión del II Festival Internacional de Cine de Barichara, una localidad del este del país, en el que es el invitado especial, aseguró que la industria se encuentra sumida en "una tremenda crisis" que está derivando en un "enorme empobrecimiento y una pérdida de sitios de trabajo".

Homenaje en el Festival de Barichara

En referencia al tributo que le rinde el Festival de Barichara, Trueba, ganador de un Oscar por 'Belle Epoque', se mostró satisfecho ya que supone "un reconocimiento al trabajo hecho" durante toda su carrera.

"A medida que uno va siendo viejo le van haciendo este tipo de cosas y yo aunque no soy viejo ya apunto maneras", bromeó el cineasta al opinar sobre los homenajes y tributos a su trayectoria.

Pese a este reconocimiento, Trueba rehúye hablar de la suya, como una carrera exitosa: "el éxito esta sobrevalorado y el fracaso también lo está, son accidentes de la vida". "Lo importante es lo que has hecho y no si ha sido un éxito o un fracaso", añadió.

Durante los cuatros días del festival colombiano se proyectan varias cintas dirigidas por Trueba como "Two Much" (1995) o la ganadora de un Óscar a la mejor película de habla no inglesa 'Belle Époque' (1992).

Sobre los planes de futuro, Trueba explicó que está inmerso en dos proyectos: por un lado una comedia que recrea el cine español de la década de los años 50 y por el otro, como en el caso de 'Chico y Rita', una nueva animación junto a Javier Mariscal.

Además, el próximo septiembre estrenará 'El artista y la modelo', una película de época ambientada en la Francia de los años cuarenta y en blanco y negro.

"Es probablemente la película más personal que yo he hecho nunca, en la que hablo más de la vida y de las cosas que a mi me interesan", explicó el cineasta español sobre su primera película en francés.

El II Festival Internacional de Cine de Barichara abrió este jueves sus pantallas y hasta el próximo domingo, fecha del cierre, se exhiben una cincuentena de películas nacionales y extranjeras.