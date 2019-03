Fernando Guillén, el galán de la voz cálida

Nacido en Barcelona en 1932, Guillén comenzó la carrera de Derecho pero la abandonó para dedicarse al teatro. Formado en las tablas, sobre todo del Teatro Español Universitario, al principio tuvo complicado acceder a papeles en la gran pantalla por lo que se centró en el medio escénico. No obstante, su nombre aparece en más de cien títulos del cine español

Además, debido a su deseo de ser realizador, se matricuó, aún sin contar con la edad reglamentaria, en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC). Guillén se casó con Gemma Cuervo, con la que tuvo tres hijos, de los que dos han seguido sus pasos en la interpretación dando pie a la saga de actores de los Guillén Cuervo.

Fernando Fernán Gómez, en su faceta de director, le dio una de sus primeras oportunidades en el mundo del celuloide para interpretar a Rafael en 'El mundo sigue'. Anteriormente, había aparecido en 'Un día perdido', 'La frontera del miedo', y 'Búsqueme a esa chica', entre otras.

Una amplia filmografía

Sería en los años ochenta cuando encontró su sitio participando en filmes como 'El caso Almería', de Pedro Costa, o 'El pico 2', de Eloy de la Iglesia. Poseedor de una voz particular, Gallego Guillén trabajó a las órdenes de Pedro Almodóvar en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', así como en 'La ley del deseo' y 'Todo sobre mi madre'.

También le ficharon Carlos Saura para 'La noche oscura', Eduard Cortés para 'Otros días vendrán', y José Luis Garci para 'El abuelo', historia en la que interpretaba al alcalde de Jerusa y que le permitió coincidir en los títulos de crédito con su hija Cayetana. Otro de sus vástagos, Fernando, le dirigió junto a Karra Elejalde en la más gamberra 'Año mariano'.

Algunas de las cintas que completan su filmografía son 'La decente', 'Obsesión', 'Memorias del general Escobar', 'La estanquera de Vallecas', 'La luna negra', 'El invierno en Lisboa', 'Martes de carnaval', 'Acción mutante', '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?', 'El amante bilingüe', 'Tirano Banderas', 'Más allá del jardín', 'Sobreviviré', 'You're the one' o 'Fuga de cerebros'. Su última actuación en la gran pantalla fue junto a Asunción Balaguer en el cortometraje 'Luisa no está en casa', de Celia Rico Clavelino.

Ganó el Goya en 1991

Optó al Goya en tres ocasiones y ganó el galardón a la Mejor Interpretación Masculina Protagonista en 1991 por un filme de Gonzalo Suárez, 'Don Juan en los infiernos'. También recibió la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos, el Premio Sant Jordi de Cine, la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, el TP de Oro, el Fotogramas de Plata, y recibió diferentes homenajes en diversos festivales cinematográficos como los de Vitoria, Benalmádena, Igualada o Islantilla.

Paralelamente, siempre desarrolló una amplia carrera en televisión, medio en el que participó en un sinfín de títulos, entre los que destacan 'Diego Acevedo', 'El crimen no es rentable', 'La pequeña comedia', 'Habitación 508', 'Historias para no dormir', 'La risa española', 'La saga de los Rius', 'Brigada central', 'Los jinetes del alba', 'Hospital Central', 'Motivos personales' y 'Los misterios de Laura'.

Actor formado sobre las tablas, Fernando Guillén anunció su retirada del teatro en 2008 para centrarse en otros trabajos. 'El vals del adiós', un monólogo de Louis Aragón sobre la vida y la muerte, fue su último despedida de esta arte escénica.