Fede Álvarez dirigirá la secuela de 'Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres' con un nuevo reparto

'The Girl in the Spider's Web' es el cuarto libro de la saga 'Millenium' y el primero que no ha sido escrito por el fallecido Stieg Larsson, autor de la serie original. Esta última obra de David Lagercrantz, será llevada a la gran pantalla y supondrá la secuela de 'The Girl with the Golden Tatto'.

El director uruguayo Federico Álvarez reemplazará a David Fincher, y los actores Rooney Mara y Daniel Craig serán sustituidos por un reparto completamente renovado.

"Estoy muy emocionado y agradecido por esta oportunidad" ha declarado Álvarez. "Sony se ha convertido en una familia para mí y no se me ocurre un thriller mejor que este para celebrar nuestra relación. Lisbeth Salander es el tipo de personaje que cualquier director sueña con dar vida. Tenemos un gran guión y ahora empieza la mejor parte."

Aún se desconoce quién encarnará a la protagonista Lisbeth Salander en esta nueva entrega y no hay nada confirmado. Sin embargo desde la prensa de Estados Unidos ya especulan con nombres como Scarlett Johansson y Natalie Portman.

La producción de la película comenzará el próximo mes de septiembre y la fecha de estreno está prevista para octubre de 2018.