El FBI sospecha que los hackers responsables del ataque a Sony trabajan para Corea del Norte

Varias cadenas de cine habían recibido también amenazas y como consecuencia se han negado a proyectar la película. Estados Unidos está convencido de que el régimen de Corea de Norte es el responsable de este "sabotaje".

Dos periodistas llegan a Corea del Norte para entrevistar a su líder. Aunque llevan una misión secreta de la CIA: asesinar al dictador.

"The interview" es una comedia aunque en el país asiático no ha hecho ninguna gracia. Es un acto de guerra dijo su gobierno hace unos meses. Sólo una opinión si no fuese porque hace tres semanas Sony Pictures sufrió un ataque de informáticos.

Sueldos de estrellas y directivos, proyectos, guiones, correos privados y cerca de 33.000 documentos han quedado al descubierto. Además muchos empleados han recibido además amenazas de muerte del supuesto grupo de hackers, aunque el FBI ha revelado hoy que ve la mano del gobierno norcoreano detrás de este ataque.

Esta semana varias cadenas de cine han decidido no proyectar la película por ataques ante la amenazas de ataques en sus salas recordando el 11 de septiembre. Sony, finalmente ha decidido aplazar el estreno de la película de forma indefinida. Mientras que estrellas como Steve Carell, Ben Stiller o Rob Love lo han calificado de chantaje y mal precedente.

Activistas humanitarios ya han decidido lanzar la película a Corea del Norte en globos aerostáticos.