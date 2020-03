'Fast 8': Jason Statham se mete en la pelea entre Vin Diesel y Dwayne Johnson

Jason Statham ('Fast & Furious', 'Espías') arroja algo de luz sobre la disputa entre Vin Diesel y Dwayne Johnson que lleva alargándose durante semanas. Tanto Vin Diesel como Dwayne Johnson han hecho pública su disputa a través de las redes sociales, publicando vídeos y fotografías en Instagram en los que se lanzaban indirectas el uno al otro.

Cuando a Jason Stathamle preguntaron sobre la pelea y su implicación en ella, el actor no tardó en contestar:

"Yo quiero quedarme fuera de cualquier disputa o cualquier problema que tenga esa gente. No tengo nada que ver con ello y no quiero que me hagan tomar parte"

El intérprete, que se unió a la franquicia de 'Fast & Furious' en la sexta entrega de esta, está promocionando actualmente su nueva película 'Mechanic: Resurretion' y ha decidido quedarse al margen de el polémico desencuentro entre dos de los actores de acción más famosos del momento.