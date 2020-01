La novena entrega de la saga 'Fast and Furious' llegará el próximo verano a los cines, como ha desvelado, aunque aún sin concretar, Vin Diesel al publicar el primer póster oficial de la película.

"Nos vamos acercando", añade el actor que da vida a Dominic Toretto en la franquicia automovilística.

Unos días antes, el actor ya adelantaba que muy pronto veremos el primer avance en forma de vídeo de la nueva entrega, en la que casi damos por hecho que no estará Dwayne Johnson, tras la 'guerra' que se abrió entre ambos actores. Además, Johnson ya cuenta con su propio y exitoso spin off que arrancó con 'Hobbs and Shaw' junto a Jason Statham.

