'Fast and Furious': Tyrese Gibson confiesa que ha hecho las paces con Dwayne Johnson tras su desencuentro

Tyrese Gibson, actor y cantante, conocido especialmente por su participación en la saga de 'Fast and Fourious', ha reconocido que el conflicto que mantuvo con su compañero de rodaje Dwayne Johnson ha llegado a su fin.

La disputa surgió a raíz de la preparación de la novena entrega de la saga, cuando Dwayne Johnson decidió juntarse con Jason Statham para llevar acabo su propio Spin-Off, con la película 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw' que obligó a retrasar la novena cinta.

"Acabo de tener un problema con Dwayne", comentó a TZM en su momento. "Parece que está siendo egoísta, parece que está tan concentrado en promover sus propios intereses".

Gibson fue entrevistado el pasado 1 de diciembre en Comedy Central, donde quiso hablar acerca de este tema y asegurar que tales rencillas ya no existían. "Por cierto, 'The Rock' y yo mejoramos. Hablamos durante unas cuatro horas hace unas tres semanas. Fue grandioso".

El actor aseguró haber comprendido que la saga de 'Fast and Furious' está por encima de cualquiera de los miembros del elenco. "Lo interesante de 'Fast and Furious' es que no se trata de ninguno de nosotros individualmente", concluyó.

