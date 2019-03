'Fast and Furious' tendrá su propia parodia a cargo de los directores de 'Epic Movie'

Continuando la tradición de películas como 'Date Movie' o 'Casi 300', Jason Friedberg y Aaron Seltzer podrían estar barajando la idea de parodiar una de las sagas más exitosas y taquilleras de los últimos años: 'Fast and Furious'.

Ya se sabe que en Hollywood cuando un estreno tiene buenos resultados en taquilla, tiene garantizada su parodia. Friedberg y Seltzer son conocidos por escribir y dirigir las mejores parodias sobre las películas más populares del año en las que sacan el lado más cómico y gamberro.

Fueron los creadores de 'Scary Movie', aunque con 'Date Movie' consiguieron el éxito parodiando todo tipo de comedias románticas como 'Mi Gran Boda Griega', 'Los padres de ella', 'Planes de boda' y 'La boda de su mejor amigo'. Otros títulos son 'Epic Movie', ‘Casi 300’, 'Disaster Movie' o 'Híncame el diente', la parodia basada en la famosa película de la saga Crepúsculo.

Y ahora le toca el turno a la saga de coches. Después de ver el tráiler en el que los pilotos más temerarios se meten de lleno en una nueva aventura en la que protagonizan trepidantes carreras, disparos o explosiones... no queremos ni imaginarnos como será la parodia.

A día de hoy se desconoce quién serán los protagonistas o el título que llevará la película ya que Jason y Aaron todavía tienen pendiente dos películas en las que están trabajando como la nueva versión de 'Los juegos del hambre' que se llamará ‘The starving games’, que traducido sería algo así como ‘Los juegos de muerto de hambre'.

En un prinicipio esta película iba a parodiar producciones de éxito recientes como 'Los vengadores', 'Sherlock Holmes' o las últimas entregas de 'Harry Potter'.

También están preparando 'The Biggest Movie Of All Time 3D', parodia de las películas en 3D que han aparecido en los últimos años en Hollywoodm utilizando a 'Avatar' como eje para enlazar parodias.