'Fast and Furious' estaría preparando un nuevo spin-off con Charlize Theron como protagonista

BOMBAZO

En el año 2001 se estrenaba 'The Fast and the Furious', convirtiéndose en todo un éxito, consiguiendo más de 207 millones de dólares por todo el mundo y provocando el inicio de una franquicia compuesta por ocho películas, dos cortometrajes y un spin-off pendiente de estreno. Ahora se rumorea que Charlize Theron podría protagonizar una nueva cinta relacionada con la saga.