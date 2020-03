'Fast and Furious 7' se queda sin director

LA PELÍCULA SE ESTRENARÁ EN VERANO DE 2014

No hace mucho que el actor Vin Diesel aseguraba que el rodaje de 'Fast and Furious 7' comenzaría este verano de 2013, dando por sentada la continuidad de Justin Lin al frente de la dirección. Sin embargo, Lin no ha tardado en aclarar que no tiene intención de participar en este nuevo proyecto