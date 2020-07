El actor y rapero Ludracis ha desvelado el lugar en el que puede desarrollarse la novena película de 'Fast and Furious' y que ha entusiasmado a los fans. Acostumbrados a las sorpresas que los guionistas de las películas van incorporando en cada entrega, los fans siempre han bromeado con que los protagonistas llegarían al espacio.

Y por lo visto esta broma, tiene pinta de convertirse en real. El actor, que da vida a Tej Parker, un mecánico de Miami que forma parte del equipo de Dom Toretto (Vin Diesel), ha dejado caer en una entrevista para The Jess Cagle Show que el espacio será donde tenga lugar la nueva entrega.

En la conversación también se encontraba la reportera Julia Cunningham. Ha sido una conversación entre ambos cuando este detalle ha salido a la luz.

"No sé lo que pueden hacer creativamente para sorprendernos a pesar de que lo hacen todo el tiempo.Yo creo que el espacio tiene que estar involucrado, submarinos, no lo sé. En mi mente no puedo imaginar qué pasará en la siguiente película".

Ante esta cuestión, Ludacris respondió: "Acabas de decir algo muy importante. Diría que eres muy intuitiva, porque has dicho algo correcto, pero no diré el qué".

"Era espacio, dije espacio" gritó Cunningham ante la sorpresa de la revelación de Ludacris. El actor hizo un gesto de taparse la boca con la mano con el que mostró que no iba a dar más información.

El guionista de 'Fast and Furious', Chris Morgan, contestó que “nada está fuera de discusión” cuando le preguntaron ante la posibilidad de llegar al espacio.

"Tiene que ser genial y bueno" explicó a Polygon. "Nada está fuera de los límites siempre y cuando estemos en el lado correcto manteniendo el compromiso con la audiencia".

Para averiguar finalmente adónde irán los protagonistas tendremos que esperar más de lo pensado. El estreno de la película, previsto para mayo de este año, ha sido aplazado a abril de 2021 a causa de la crisis del coronavirus y para que todos los fans del mundo puedan compartir la experiencia de ver la nueva entrega, tal y como informaron en la nota de prensa con el cambio de fecha.

