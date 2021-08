'Fast and Furious': Jordana Brewster deja caer que Meadow Walker, la hija de Paul Walker, aparecerá en las próximas entregas

'F9' ha abierto las especulaciones sobre el futuro de la saga y, en especial, sobre la posibilidad de ver a Meadow Walker, la hija de Paul Walker, en la franquicia. Desde luego a Vin Diesel es algo que le haría mucha ilusión ya que su relación no podría ser mejor.

Y el propio Vin Diesel ya dio algunas pistas al respecto hace unos meses en una entrevista, pero esta vez la actriz interpreta a Mia Toretto en 'Fast and Furious', Jordana Brewster, ha sido la que ha dado nuevas pistas sobre la posibilidad de ver a Meadow en el futuro.

Y desde luego que si ya antes había grandes indicios de su posible aparición, la respuesta de Jordana vuelve a aumentar las especulaciones al respecto. La actriz ha hablado para ET durante un evento de 'The Little Markets' y deja clara su postura: "Oh, si seguro, absolutamente. Creo que sí, me encantaría verlo. Ya veremos".

También ha aprovechado para hablar sobre el futuro de 'Fast and Furious': "Ya han pasado 20 años, lo que es increíble. No tengo ni idea de cómo acabará. Desearía saberlo, pero estoy muy emocionada de poder descubrirlo. Y cada vez que veo a alguien en la familia, siempre les pregunto, '¿Qué crees que va a pasar? ¿Dónde vamos a ir?' Así que tengo mucha curiosidad".

Además, Jordana explica a quién le gustaría traer de vuelta: "Me encantaría poder volver a traer a tanta gente como pudiera. Me encantaría volver a ver a Gal Gadot, me encanta. Y también me gustaría ver de nuevo a Eva Mendes, hablando de mujeres con poder. Creo que eso sería increíble".

Jordana termina la entrevista contando lo contenta que está de poder participar de forma presencial en el evento de 'The Little Market', una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a empodera a las mujeres y combate la pobreza en el mundo: "He estado en el consejo de 'The Little Market' durante unos tres años. Hannah, una de las fundadoras, me pregunto hace unos meses si quería unirme al evento y dije que sí".

Y termina: "Así que es genial poder estar aquí en persona porque ya tuvimos un encuentro por Zoom el año pasado. Es fantástico ser capaces de estar aquí en persona, celebrando y también conociendo a algunos de los artistas, algo que no pensaba que fuera a pasar así que es genial".

