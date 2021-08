'Fast and Furious 9': John Cena confiesa cómo es realmente ser 'el nuevo' con Vin Diesel y el resto de la Familia

'Fast and Furious' sigue adelante con la saga y 'F9' ya se ha estrenado en los cines, contando la historia de Toretto, Vin Diesel, y cómo se enfrenta a los problemas que pensó ya eran parte del pasado. En esta novena entrega se enfrentan a John Cena, que hace del hermano menor de Toretto, quien parecía haber desaparecido hace tiempo.

Parece que a Vin Diesel no se le da muy bien dar la bienvenida a nuevos miembros a la familia de 'Fast and Furious'. De sobra es conocido por los fans que Diesel ha tenido problemas con algún actor que llegaba a la franquicia, como Dwayne Johnson, quien decidió volar en solitario con el spin-off de su personaje, Luke Hobbs, algo que no gustó demasiado a Vin.

Esto ha hecho, no solo que Dwayne no aparezca en la novena entrega de la saga, sino que él mismo ha confirmado que tampoco estará en 'Fast and Furious 10'. Todo parece indicar que los problemas entre ellos no se han arreglado a día de hoy.

John Cena cuenta cómo fue su recibimiento en la familia 'Fast and Furious'

Ahora John Cena, que anunció su regreso a los rings de la WWE hace poco, ha hablado de cómo ha sido rodar la nueva película y ser 'el nuevo' en el reparto.

Así cuenta John en People su experiencia al entrar en la familia Fast: "Eran un poco aprensivos conmigo allí, muy parecido a como somos nosotros en la WWE diciendo, '¿Quién es el chico nuevo?' Pero en cuanto el chico nuevo hace algo bueno o gusta cuando tienes una buena conversación, es como, 'Sí, vas bien'".

"O como lo llama Vin, 'la familia'. Es algo muy raro en una película. Porque normalmente haces el proyecto y sigues adelante. Es como un campamento de verano maravilloso. Haces grandes amigos y mantienes el contacto con algunos de ellos y con otros no, pero haces el proyecto y sigues adelante", explica el luchador.

Termina diciendo: "Esta familia se reúne cada dos años para hacer las películas de Fast. Están celebrando su 20 aniversario. Es una franquicia internacional que ha entretenido al mundo entero desde hace dos décadas. Yo he estado en la WWE y el próximo año será mi 20 aniversario. Así que ver a Vin, Jordana, Michelle y a la banda, Tyrese y Luda han sido estos personajes estos últimos 20 años. Me sentí tan a gusto como en el vestuario de la WWE. Nunca me había sentido así".

