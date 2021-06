'Fast and Furious 9': La atrevida frase en español que a Cardi B le dio vergüenza decirle a Vin Diesel

Parece que la franquicia de 'Fast and Furious' va a todo gas, y es que la novena entrega de la saga está al caer. El 2 de julio llega a los cines españoles y los fans de Dominic Toretto y su banda no podrían estar más contentos, y no es para menos, ya que van a continuar con una película que estará plagada de acción, carreras y, sobre todo, nostalgia.

La llegada de 'Fast and Furious 9', como ha sido bautizada esta última película cuenta la vida tranquila que vive Toretto (Vin Diesel) con Letty y su hijo, aunque esto, por desgracia no durará mucho. El pasado puedes olvidarlo, pero siempre te encuentra, y esto es lo que le sucede a Dom. Para hacer frente a esta nueva amenaza, un complot a nivel mundial liderado por su hermano desaparecido, Jakob, Dom reunirá de nuevo al equipo para hacer frente a los errores que cometió y enterrarlos de una vez por todas.

En 'F9' el pasado de Toretto será muy importante, y para poder conectarlo todo, han creado a Leysa, interpretada por Cardi B, una mujer que está ligada a Dom y los sucesos que ocurrieron tiempo atrás y que jugará un papel importante.

La rapera estadounidense no podría estar más contenta de participar en la saga, y es algo que no ha ocultado: "Estoy súper contenta de poder representar a una mujer tan fuerte y poderosa". Y es que su emoción parece haber llegado hasta su personaje, quien flirtea Toretto, así cuenta como fue el momento: "Le dije, 'Dímelo Papi'". Cardi B, algo avergonzada, acaba diciendo: "No suelo flirtear en español".

Así intenta Leysa, Cardi B, ligar con Torette, aunque parece que no ha tenido mucho éxito. 'F9' contará, para alegría de los fans, con el regreso de Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang, Helen Mirren y Charlize Theron. También estarán Ozuna y John Cena.

Seguro que te interesa:

El detalle en el tráiler de 'Fast and Furious 9' que recuerda a Brian O'Conner y Paul Walker