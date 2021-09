La fantasía de Will Smith con su "harén de novias" en el que también estaba Halle Berry

A pesar de haber vivido unos momentos complicados en su matrimonio, parece que Will Smith y su mujer están en un buen momento. De hecho, tanto es así que hasta el propio Will ha llegado a admitir que Jada Pinkett no fue la única en mantener relaciones extramatrimoniales.

Pero esto no es lo único que ha contado Will, quien en una entrevista en GQ se ha sincerado sobre todo lo que ha vivido. Y en una de estas confesiones, el actor explica que sufrió una crisis de mediana edad. Para ponerle una solución, acudió a Michaela Boehm, una entrenadora personal.

Will explica con pelos y señales cual era la fantasía que quería cumplir a toda costa, la cual incluía a Halle Berry: "No sé dónde vi algo así o era alguna locura de adolescente, pero la idea de poder viajar con 20 mujeres a las que amo y de las que cuido y todo eso, me parecía una idea genial".

Pero Will Smith finalmente cuenta cómo descartó la idea: "Pero más adelante, después de indagar un poco en esta idea, pensaba, 'Eso sería horrible. Eso sería horrible'. Y pensé, ¿Te imaginas algo tan miserable?".

Después el actor explica el momento por el que estaba pasando y el proceso vital que estaba viviendo: "Lo que ella estaba haciendo era liberar mi mente, dejándome claro que está bien ser uno mismo y me dejaba ser yo mismo. Estaba bien pensar que Halle era una buena opción. No me hace una mala persona el hecho de estar casado y pensar que Halle es una mujer preciosa.

Y termina contando: "Mientras que en mi mente, en mi educación católica, aquellos pensamientos eran un pecado. Ese fue el proceso que Michaela trabajó conmigo para hacerme darme cuenta de que mis pensamientos no eran pecados e incluso tener algún pensamientos como ese no me hacía ser un trozo de mierda".

