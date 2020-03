Henry Cavill sería el perfecto príncipe Eric | seestrena.com

Los remakes de acción real de los clásicos Disney están a la orden del día, y más después del enorme éxito cosechado por la factoría con 'La Bella y la Bestia' y 'El libro de la selva'. Ahora que 'La sirenita' también está preparando su remakes, muchos fans están pidiendo a Disney que fiche a Henry Cavill como el perfecto príncipe Eric, y no podemos estar más de acuerdo. El actor británico de 34 años podría pasar de esta manera de ser Superman a convertirse en un príncipe Disney. Echa un vistazo a los montajes de Twitter y termina de convencerte.

@DisneyStudios This needs to happen!!!! Please cast HENRY CAVILL as prince Eric in the live action version of The Little Mermaid! 😍🐠🦀 pic.twitter.com/GdS88RPfHW — Debbie Flores (@debbsflores) 17 de mayo de 2017

Henry Cavill is literally prince Eric from the little mermaid pic.twitter.com/W3JONcbJhh — emily (@starlordseb) 25 de julio de 2016

