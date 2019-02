Fans indignados piden que se borre digitalmente a Liam Neeson de 'Men In Black: International'

Algunos fans enfadados con las recientes declaraciones de Liam Neeson, en las que explicó que tras la violación a una amiga, durante una semana salía a la calle con la intención de "matar a un bastardo negro", están pidiendo que se borre al actor de forma digital del próximo estreno 'Men In Black: International'.

Liam Neeson es protagonista de la cinta junto a Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Emma Thompson. Hace sólo unas horas Lionsgate decidió cancelar la alfombra roja de la premiere de 'Cold Pursuit', el estreno más reciente de Liam Neeson, por la repercusión de sus declaraciones.

La directora Ava DuVernay ha pedido a la gente que piensen en cómo sería si la estrella original de 'Men in Black', Will Smith, dijera lo mismo sobre los blancos en un largo hilo de Twitter en el que ha mostrado su enfado ante las palabras de Liam Neeson.

Otras celebridades de Hollywood como Whoopi Goldberg no creen que Liam Neeson sea racista, ya que "muchas personas caminan por la calle por rabia, no creo que él sea un fanático. He convivido con él y sé que no es racista".

En cualquier caso, en las redes sociales algunos seguidores están pidiendo que se elimine a Liam Neeson de 'Men In Black: International'.

Como recordaréis, cuando las acusaciones de abusos sexuales a Kevin Spacey salieron a la luz, borraron al actor de la película 'All the money in the world', y fue sustituido por Christopher Plummer.

Seguro que te interesa:

"Dejad propina": La antihigiénica costumbre de Chris Pratt cuando trabajaba de camarero