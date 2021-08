DC Fandome 2021: Estos son los horarios y contenidos que veremos

El COVID19 ha cambiado muchas cosas, desde nuestras costumbres cotidianas hasta los eventos multitudinarios, y por supuesto, las convenciones de cómics no iban a quedarse al margen de este dilema. Por eso, el año pasado, Warner Bros lanzó el 'DC FANDOME!', una experiencia gratuita para fans de todo el mundo que podrán disfrutar del multiverso DC. Debido al éxito que tuvo la primera edición, Warner ha decido producir una segunda edición de su comic con.

Según ha anunciado la productora de películas como 'Harry Potter', el día seleccionado para la emisión será el sábado 16 de octubre, concretamente, empezará a las 10 am PDT. Los fans de DC podrán acceder a este evento virtual a través de las plataformas de Twitch, YouTube, Facebook y Twitter, para que los fans tengan más formas de ver los eventos que se desarrollan en el Salón de los Héroes.

Ann Sarnoff, presidenta y CEO de Warner Media Studios y Networks Group, ha declarado: "'DC FanDome 2020' dio a conocer todos los aspectos del Universo DC a una escala y con un acceso sin precedentes. Este año, hemos escogido lo que más gustó al público de 'DC FanDome' y lo recargaremos para ofrecer a los fans avances exclusivos, noticias de última hora, entrevistas en profundidad y datos sobre las estrellas y los equipos creativos de sus contenidos favoritos de DC".

Los Superhéroes y los Supervillanos más grandes del mundo:

'DC FanDome' contará con un grupo sin igual de los repartos y creadores que hacen posible los juegos, los cómics, las películas y las series de televisión más populares de DC. Anunciarán noticias nuevas, trailers como el 'The Batman', y anuncios exclusivos, imágenes nunca vistas, habrán debates interesantísimos y muchas más sorpresas.

Warner Bros Pictures anunciará el título de seis nuevos largometrajes, así como anunciará contenido nuevo sobre 'DC Liga de Supermascotas', un avance exclusivo de 'Black Adam', un adelanto de 'Flash', y un teaser de 'Aquaman and the Lost Kingdom', así como de 'Shazam!: Fury of the Gods'.

Además, Warner Bros Television ofrecerá un avance de las nuevas temporadas de 'Batwoman', 'The Flash', 'Superman & Lois' y 'Sweet Tooth', así como un homenaje de despedida a 'Supergirl', puesto que la producción se acerca a su espectacular final después de seis temporadas.

Warner Bros Games aportará nuevos datos sobre los esperados proyectos de 'Gotham Knights', así como de 'Suicide Squad: Kill the Justice League', el videojuego desarrollado por Rocksteady Studios.

En la sección editorial, DC tampoco se ha despistado, y es que homenajeará al personaje de Wonder Woman, mediante la presentación de tres nuevos libros sobre su historia. Por si esta publicación no fuese suficiente, la productora desarrollará una miniserie llamada 'DC Black Label Wonder Woman: La Historia'. En esta serie se conocerá con mayor detenimiento el mito de las Amazonas y rendirá tributo a la inspiración que ha transmitido a las mujeres de todo el mundo con la novela gráfica original.

Además, DC también compartirá detalles sobre la próxima entrega de la serie que cuenta el choque de universos entre Batman y Fortnite, además de la continuación de la historia de Batman: 'Batman: Fear State', la nueva serie de seis episodios del malvado Black Manta y mucho más.

En el evento online, HBO Max dará a conocer un adelanto exclusivo de la próxima serie 'Peacemaker' y de la miniserie 'DMZ'. Los streamers también podrán disfrutar de los adelantos de 'Titans' y de 'Doom Patrol'.

Warner Bros también anunciará la nueva miniserie de Aquaman: 'Aquaman: King of Atlantis'. La productora también emitirá un adelanto de la tercera entrega de Harley Quinn y ofrecerá un pequeño adelanto del próximo capítulo animado del Caballero Oscuro en la nueva serie 'Batman: Caped Crusader', pero… ¡cuidado! Habrá un avance en exclusiva de 'Young Justice: Phantoms' y habrá muchos spoilers.

DC FanDome: un evento mundial y adaptado

Toda la programación estará subtitulada en varios idiomas que incluyen árabe, portugués, chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso y español.

Incluso, volverá a ser completamente gratuito para los fans de todo el mundo, y la experiencia mundial de DC FanDome, los fans de China podrán disfrutar del contenido global y también de una variedad de contenidos locales exclusivos y muy atractivos de DC.

¿Y los niños?

Por otra parte, Warner también ha preparado el DC Kids FanDome, una experiencia preparada e ideada para que los más pequeños puedan disfrutar de sus superhéroes favoritos, como 'Batwheels', 'DC Super Hero Girls' y 'Teen Titans Go!', para sumergirse en actividades digitales en casa, mediante un entorno seguro y hecho especialmente para los niños en DCKidsFanDome.com

Tienda de DC FanDome:

Warner Bros. Consumer Products lanzará la Tienda de DC FanDome, permitiendo que los fans de todo el mundo puedan comprar ropa, accesorios, coleccionables y más cosas en directo mientras disfrutan de la convención online.

Los héroes que se unen por la marca:

WarnerMedia Ad Sales ha reclutado a una legión de superhéroes de la marca para que se incorporen a la acción en 'DC FanDome 2021'. Ally y Unilever se han incorporado como patrocinadores oficiales y colaboradores de la marca.

Gracias al compromiso de Ally con 'The Milestone Initiative' y al apoyo de Unilever a 'Believe in Wonder', estas asociaciones de franquicias permitirán que cada marca se alinee con la propiedad intelectual de DC para impulsar un cambio impactante en las industrias de la publicidad y el entretenimiento, así como en los fans de todo el mundo.

El universo infinito de DC:

DC UNIVERSE INFINITE lanzará más de 300 cómics y novelas gráficas que podrán leerse gratuitamente con el registro de cada usuario en la web. Allí se publicarán nuevos títulos cada semana, empezando con la historia completa de 'Flashpoint'; la serie favorita de los fans en 'Injustice: Gods Among Us Volumen 1' y 'The Sandman Volumen 1: Preludes and Nocturnes', que se estrenará de forma exclusiva en el evento.

El legado:

DC FanDome 2020 fue la primera experiencia global de fans virtuales de su género y reunió la mayor colección de talentos, anuncios y revelaciones de contenidos en la historia de DC.

'DC FanDome: Hall of Heroes' y 'DC FanDome: Explore the Multiverse', cautivaron a los fans de todo el mundo, generando más de 22 millones de visualizaciones globales en más de 220 países y territorios con más de 150 millones de visualizaciones en el contenido disponible.

Acceso total a FanDome DC:

Los fans podrán disfrutar del evento a través de Twitch, YouTube, Facebook y Twitter. DC FanDome será totalmente accesible en teléfonos, tablets, ordenadores portátiles o de sobremesa. Si deseas conocer las últimas novedades visita DCFanDome.com a menudo para tener noticias y actualizaciones.

Registrándose en la web del evento, y de forma gratuita, tendrás las noticias de 'DC FanDome' directamente en tu bandeja de entrada y tendrás acceso a promociones exclusivas solo para miembros. Y recuerda seguir el hashtag #DCFanDome en en Facebook, Instagram y Twitter.