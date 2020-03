Un fan enfermo de cáncer ve en primicia la nueva película de Star Trek

Dan y su mujer, habían ido al cine a ver ‘El Hobbit: Un viaje inesperado’, pretendiendo encontrarse con el tráiler de la nueva película de Star Trek, pero éste no fue proyectado. Poco a poco el post del amigo de Dan fue haciendo eco; blogs y redes sociales expandieron esta información hasta que el propio director contactó con la mujer del enfermo para cumplir la petición.

Dan fue diagnosticado de leucemia y superó tres fases de quimioterapia hasta encontrar a un donante de médula ósea compatible. Tras esto desarrolló un nuevo cáncer arrasador que le dio tan sólo unas pocas semanas de vida. Finalmente Dan pudo cumplir su sueño y ver, junto a su mujer, una versión casi definitiva de la película ‘Star Trek: Into Darkness’ (Star Trek: En la oscuridad) que no será estrenada oficialmente hasta el 17 de mayo en Estados Unidos (5 de Julio en España).

La pareja agradeció a J.J. Abrams su acción a través de internet: “aunque estamos obligados a no decir nada, podemos afirmar que disfrutamos muchísimo con la película y con el gesto”. “Nos emocionó el hecho de que J.J. Abrams estuviera preocupado por si no podíamos disfrutar al 100% de la película ya que aún no está del todo acabada… ¡Puedo asegurar que la disfrutamos al 110%!”.

Tal y como confirmó el portal ComingSoon.net, la noche del pasado 4 de enero Dan murió sin sufrir, en compañía de su mujer y su hermano. El New York Asian Film Festival (Festival de Cine Asiático de Nueva York) publicó la noticia en su Facebook. Dan era miembro de ‘Subway Cinema’ desde 2004.