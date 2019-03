Una fan de ‘Harry Potter’ descubre que ha leído una versión pornográfica de la saga en vez de la original

Los eventos relatados estropearán tu infancia

'Harry Potter' se convirtió en un fenómeno mundial en lo que a novelas juveniles se refiere. Conquistó tanto a los más pequeños como a los adultos, en literatura y cine. Tal vez sea porque no es todo lo infantil que podría ser. Pero parece ser que hay historias no oficiales más allá de las publicaciones de J.K. Rowling. La amiga de Shelley Hang lo descubrió a la fuerza cuando ésta le reveló que no estaba ante 'La Orden del Fénix' original.