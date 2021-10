La famosa película de George Clooney que el actor no quiere que su mujer vea: "Podría ser algo doloroso"

No hay ninguna duda de que George Clooney es uno de los actores con mayor éxito en el mundo del cine y es que sus grandes actuaciones le avalan. Pero es una constante que todas las estrellas tengan un manchón en su historial, o que ellos mismos lo consideren como tal.

Clooney no se libra de esto y él mismo tiene claro que 'Batman y Robin' fue esa película en la que no consiguió el resultado que quería plasmar en pantalla. Siempre es una buena noticia poder interpretar al Caballero Oscuro, pero en esta ocasión George no tiene un buen recuerdo de su rol en aquella cinta. Esta versión de Batman fue una de las peores que se recuerda del superhéroe de DC, habiendo recaudado 238 millones teniendo un presupuesto de 125 millones de dólares.

Y en una entrevista con Variety responde a si aparecerá en 'The Flash' junto con Michael Keaton y Ben Affleck y así responde: "No me han preguntado. Cuando destruyes una franquicia del modo que yo lo hice, normalmente miran para otro lado cuando van a estrenar 'The Flash'".

De hecho llega hasta tal punto su animadversión por su actuación en la película que él mismo le ha prohibido a su mujer, Amal Clooney, verla: "No me deja verla", comenta su esposa, a lo que George responde: "Hay ciertas películas que las veo y pienso, 'Quiero que mi esposa me respete'".

Finalmente, Amal termina comentando que es probable que tanto ella como sus hijos quieran ver la cinta en el futuro, a lo que Clooney contesta: "Es algo malo cuando tus hijos de cuatro años van y dicen, 'Esto apesta'. Podría ser algo doloroso".

George Clooney y Chris O'Donnell en 'Batman y Robin' | Warner Bros.

'The Tender Bar' será el regreso de George Clooney a la gran pantalla

Por fin podremos disfrutar de George Clooney de nuevo en las salas de cine, aunque esta vez será más bien de su visión artística, puesto que 'The Tender Man' estará dirigida por el propio George. Esta nueva cinta la protagonizará Ben Affleck junto a otras grandes estrellas como Lily Rabe o Christopher Lloyd.

'The Bar Tender' es una adaptación de las memorias del periodista y escritor estadounidense J.R. Moehringer y relata los años de adolescencia de Moehringer mientras crecía en Long Island en busca de una figura paterna entre los clientes del bar de su tío. La película se estrenará el 17 de diciembre de este año en cines.

Seguro que te interesa:

El romántico gesto de George Clooney con su mujer Amal "para mantener vivo su amor"