Una familia, a punto de morir como en la película 'El incidente' de Shyamalan por limpiar lo que no debían

Todo empezó cuando un coral comenzó a aparecer en la pecera de esta familia australiana. No pareció ser de su gusto y decidieron limpiarlo. Hasta ahí todo parecía normal y se fueron a dormir como cualquier otro día. Sin embargo, lo que no esperaban es que el coral comenzara a emitir una toxina como defensa ante el limpiador. La familia comenzó a asfixiarse y los niños entraron en la Unidad de Cuidados Intensivos, según publica el Washington Post.

'El Incidente' de Shyamalan es una oda a la naturaleza. Nos narra cómo pensamos que nos encontramos en la cima del mundo cuando en realidad podría ser al revés. Que damos por sentado que todo está a nuestro alrededor para servirnos, pero realmente estaríamos equivocados. Por lo que, cuando las plantas empiezan a emitir una toxina que pone en riesgo la humanidad, no es más que un mecanismo de autodefensa. Tal y como hizo el coral.

Esta familia ha aprendido a la fuerza que no podemos hacer lo que queramos cuando queramos. La toxicóloga Aurelia Tubaro no quiere "crear pánico" pero afirma que "se debe informar a la gente". Es algo por lo que no tendría que pasar nadie y menos aún unos niños, por lo que averiguar cómo evitar que vuelva a ocurrir es algo crucial. Sin embargo, es el momento de aprender que la naturaleza es más compleja de lo que podríamos llegar a imaginar y debemos empezar a respetarla.