Así sufrió la fama Tami Stronach, la Emperatriz Infantil de 'La Historia Interminable': Acosadores y propuestas de matrimonio con 11 años

'La Historia Interminable' es una película de 1984 considerada un indudable clásico de la fantasía y la ciencia ficción para toda una generación.

Tami Stronach es una de las actrices que formaron parte del elenco de esta película. La intérprete dio vida a la Emperatriz Infantil cuando era muy joven. Tal y como cuenta en un reportaje con Vice, se convirtió en actriz de la cinta un poco "por accidente" cuando tenía 10 años. Ahora, 37 años después, cuenta algunas de las historias que vivió después de su aparición en la gran pantalla.

Las consecuencias de su debut en el cine

Tami Stronach cuenta que vivió muchas situaciones surrealistas e impactantes que la traumatizaron después de que todo el mundo la viese en la gran pantalla con tan solo 11 años, cuando ella ya había reanudado su vida y estudios. Un hombre adulto consiguió localizar su dirección y acampaba fuera de su casa en California para poder verla. Un alemán le mandó por correo un anillo de compromiso. La actriz cuenta que incluso recibió visitas de productores ofreciéndole hacer películas desnuda.

"Venían a nuestra casa y nos ofrecían eso, y yo en plan, 'no voy a hacer un nude film. No soy Lolita".

A la par de lo que estaba sucediendo, los padres de Stronach llegaron a la conclusión de que no podían ayudar a su hija en el mundo de la fama, por lo que dejó su carrera como actriz, negándose incluso a firmar para la secuela que finalmente cambió a todo su reparto principal.

"La conclusión es que mis padres no estaban preparados para ser representantes", relata. "No estábamos en esto por el dinero, y tampoco estábamos en esto por la fama. Creo que si me hubiera mudado a Los Ángeles y ellos hubieran decidido ayudarme a buscar proyectos, podríamos haberlos encontrado. Pero no era un paso que nosotros, como familia, íbamos a dar".

La actriz estaba de acuerdo con alejarse de Hollywood porque "no quería ser una estrella, simplemente quería actuar".

Tami quiso olvidarse de su papel en la película. "Realmente no hablé de eso y simplemente se desvaneció", contaba. Después de ello, se convirtió en bailarina profesional en Nueva York, donde todavía reside.

Su vida ahora

Tami Stronach pasó dos décadas bailando y haciendo teatro den Nueva York. Ahora, tiene su propia compañía de danza en el Marymount Manhattan College y es profesora de yoga.

Está casada con Greg Steinbruner y tienen una hija en común, y la interpretación ha vuelto a su vida. Ambos protagonizarán la película 'Man & Witch' que se encuentra en pleno rodaje. Desde 'La Historia Interminable', Stronach no había vuelto a trabajar en ningún proyecto.

Su hija también tiene un papel en la película. La actriz mencionó que estaría "encantada" si su hija continúa en el mundo de la interpretación. "Me preguntaron si quería ser una estrella cuando era niña. Soy un caso tan complicado porque me encanta hacer el trabajo, pero no me gusta el estilo de vida", dijo. "Tuve que tomar un camino alternativo y me siento muy afortunada".

Ahora, con el paso de los años, Tami recuerda con cariño la realización de 'La Historia Interminable', y hace referencia a los tres meses de rodaje en Baviera como un "campamento de verano".