Del falso orgasmo de Meg Ryan al final de 'Tienes un e-mail', lo mejor de Nora Ephron

Esta madrugada nos ha dejado Nora Ephron. La directora especializada en comedias románticas de la factoría del klennex falleció a los 71 años a causa de una leucemia. Detrás deja un puñado de buenos guiones y memorables películas. 'Silkwood', 'Cuando Harry encontró a Sally' y 'Algo para recordar' encabezan lo mejor de su filmografía.

Pero si algo nos ha dejado Nora Ephron son grandes escenas emblemáticas. Son estas:

1. El falso orgasmo de Meg Ryan en 'Cuando Harry encontró a Sally'

Sally demostrará a Harry que para las mujeres es muy fácil simular que se los están pasando bien en la cama. La demostración de Meg Ryan se desarrolla de forma muy realista en la mesa de un bar abarrotado. [VÍDEO PRINCIPAL]



2. El memorable final de 'Tienes un e-mail'

Una más talludita Meg Ryan ve como tom Hanks aparece entre las flores con el 'Somewhere over the rainbow' de fondo. Romanticismo a tope.



3. Amy Adams mata a las langostas en 'Julie & Julia'

Elegimos esta escena porque es la más divertida en la que Amy Adams es la protagonista, pero en 'Julie y Julia' cualquier escena en la que Meryl Streep aparece en pantalla es memorable.

4. Nicole Kidman en 'Embrujada'

A la actriz australiana ya se le empezaban a notar las operaciones. Aún así, trataba de aprender a mover la nariz como la bruja de su serie favorita.