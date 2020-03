La falsa Catwoman atropella a un cámara en el rodaje de Batman

CON LA MOTO DE BATMAN

Viendo esta imagen de catwoman subida en la moto de Batman podemos deducir que la actriz que dobla a Anne Hathaway en la película 'The Dark Knight Rises' es una experta motera. Pero no es oro todo lo que reluce. Y es que el problema surgió cuando la actriz perdió el control de la moto y arrolló a uno de los miembros del equipo que grababa una escena de la película. Afortunadamente no ha habido heridos aunque al director Christopher Nolan, tendrá que pagar los desperfectos.